Rappel de produit: Delhaize, Carrefour, Lidl,... plusieurs grandes enseignes belges concernées

Les différents produits « lunchworst » (saucisson lunch, d’environ 160 grammes) concernés possèdent des dates limites de consommation fixées aux 04/10/2021, 05/10/2021 et 12/10/2021, sont référencés sous les numéros de lot 345, 355, et 356, et ont été vendus entre le 04/09/2021 et le 04/10/2021. En ce qui concerne le produit « champignonworst » (saucisson champignon, d’un poids avoisinant également les 160 grammes), la date de péremption est fixée au 05/10/2021, répond du numéro de lot 335 et a été vendu du 04/09/2021 au 03/10/2021. Les deux produits sont emballés dans des barquettes recouvertes de film en plastique.