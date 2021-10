Chine: la quasi-faillite du géant immobilier Evergrande, une menace pour le Parti et Xi Jinping?

Le président chinois met en avant le concept de « prospérité commune ». Mais l’endettement record du plus grand promoteur immobilier chinois pourrait ruiner des millions de familles. Pour le parti communiste, il s’agit d’une crise extrêmement délicate à gérer.

Une cotation boursière suspendue à Hong Kong, une dette record et écrasante de 300 milliards de dollars, des défauts de paiement en cascade : le géant chinois de l’immobilier Evergrande vacille dangereusement. Et avec lui, c’est toute l’économie chinoise qui tremble, dans un pays où le PIB est, à 29 %, lié à la construction et à l’immobilier, un secteur qui emploie 20 % des travailleurs.

Alors qu’un autre promoteur chinois de moindre ampleur, Fantasia, n’a pas pu régler ce lundi les 205,7 millions de dollars qu’il devait à ses créanciers, le risque de voir éclater la bulle immobilière chinoise en fait donc frémir plus d’un.