Bpost à la recherche d'un nouveau CFO après le départ de Leen Geirnaerdt

"J'ai pleine confiance dans l'équipe financière, qui contribue à soutenir la croissance du groupe bpost et à assurer la continuité en attendant la nomination d'un nouveau CFO", a commenté le CEO Dirk Tirez. "Nous sommes prêts pour notre plus grande priorité des prochains mois, qui est de gérer efficacement le pic de fin d'année. Dans l'intervalle, nous poursuivons sans attendre notre transformation en un partenaire pérenne de logistique d'e-commerce pour ses clients, les citoyens et ses employés."

Un cabinet de chasseurs de têtes a été désigné pour la recherche d'un ou une CFO pour le groupe. La personne choisie devra soutenir le processus de transformation du groupe et contribuer "à ramener les coûts à un niveau conforme aux références relevées dans le secteur", ajoute bpost.