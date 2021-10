TPMP: Cyril Hanouna prêt à accueillir Le Pen et Zemmour mais refuse un autre invité

Évoquant les potentiels invités de ses prochaines émissions, Cyril Hanouna semble avoir changé d’avis pour deux invités, Marine Le Pen et Eric Zemmour. « Je pense qu’avant je n’étais pas du tout armé pour les recevoir, que l’équipe que j’avais autour de moi n’était pas armée pour les recevoir. Aujourd’hui, j’ai une batterie de personnes qui peuvent être en contradiction avec eux, qui peuvent amener des contradictions. Je préfère les mettre en face de leur contradiction plutôt que de les corneriser et de les laisser s’exprimer sur les réseaux sociaux sans contradicteurs face caméra. »

Au micro de RTL, le présentateur de « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP) a expliqué qu’il était d’accord de recevoir Marine Le Pen et Eric Zemmour. Il a toutefois révélé qu’il refuserait de recevoir Dieudonné.

Cependant, il est catégorique et refuse d’accueillir Dieudonné sur son plateau : « Il a eu des propos antisémites inadmissibles, des propos sur l’histoire qui me dérangent fortement. Je pense que c’est trop tard, je ne peux plus l’inviter. »