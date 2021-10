Proche-Orient: des colons israéliens ultra-violents font régner la terreur

Un enfant de trois ans, qui dormait dans sa maison, a pris une pierre en pleine tête fin septembre. Deux villages palestiniens dans la région d’Hébron ont connu une attaque d’une extrême violence. Selon l’organisation Breaking the silence et les médias israéliens, des dizaines de colons israéliens, masqués selon les images, ont fait irruption sur les lieux, sans raison connue. Ils ont jeté des pierres sur les habitants, des voitures, les habitations… Des Palestiniens ont répondu, utilisant les mêmes projectiles. Dans des vidéos, on voit des hommes des deux camps se jauger et de jeter les uns vers les autres dans une tension extrême. Certaines pierres ont la taille de pavés.