Bientôt une consigne sur les cannettes et les bouteilles? Les limonadiers européens sont pour, pas les Belges…

Deux fédérations européennes de producteurs d’eaux et de limonades se prononcent en faveur de la consigne sur les canettes et les bouteilles. Les limonadiers belges –jusqu’ici opposés à la consigne – sont membres de ces fédérations. Mais s’en distancient...

C’est un basculement assez spectaculaire sur un dossier qui n’en manque pas. Dans un communiqué publié ce mercredi matin et dont Le Soir a pris connaissance, deux importantes fédérations européennes de limonadiers prennent officiellement position en faveur de la consigne sur les bouteilles et canettes. La Fieb, l’association qui représente l’industrie belge des eaux et boissons rafraîchissantes, fait partie des fédérations qui réunissent tous les gros bras du secteur au niveau européen, l’Unesda et la NMWE. Au niveau belge, on retrouve dans la Fieb des acteurs aussi importants que Coca-Cola, Danone, Nestlé, Unilever, Pepsi, Spadel…