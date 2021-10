Flambée des prix de l’énergie: pas d’embellie avant l’été 2022

Où cela va-t-il s’arrêter ? En milieu d’après-midi, ce mardi, le contrat de gaz naturel Dutch TTF – la référence européenne – à un mois grimpait de plus de… 25 %, dépassant les 120 euros le MWh, avant de se replier légèrement. Une flambée que plus rien ne semble en mesure d’arrêter : + 67 % en quinze jours, + 190 % en six semaines ! Et pourquoi cela serait-il le cas dès lors que les causes de cette envolée historique restent inchangées. Elles sont rappelées par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) dans sa dernière étude sur la hausse des prix du gaz et de l’électricité. A commencer par la hausse de la consommation en Chine, mais aussi en Europe, liée à la reprise économique post-covid.