La défense des Diables : un chantier au point mort

Un marronnier. La défense belge est devenu le sujet principal autour duquel observateurs et supporters ne cessent de débattre. Parce qu’au fil des mois, des compétitions et de la retraite de Vincent Kompany, tout le monde a pris conscience de la priorité du chantier. Entre ceux qui veulent faire table rase en mettant à la retraite internationale les trentenaires et ceux qui craignent que la jeune garde ne soit pas à la hauteur, les discussions vont bon train. Faut-il pousser vers la sortie le trio Alderweireld-Vermaelen-Vertonghen ou faut-il le conserver pour une passation de pouvoir en douceur ? Vaste débat. Sur lequel le sélectionneur catalan n’a pas beaucoup avancé en septembre. Et encore moins en octobre.