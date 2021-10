L’UEFA dévoile son logo pour l’Euro 2024 disputé en Allemagne (image)

L’Allemagne vient de franchir une étape symbolique importante ce mardi à 20h24 : l’UEFA a dévoilé le logo officiel de l’Euro 2024, une compétition qui se déroulera durant un mois sur le sol allemand.

Après un Euro 2020 disséminé dans plusieurs grandes villes d’Europe et reporté d’un an, le tournoi international majeur de football va reprendre une forme plus classique, puisque les matchs se joueront uniquement en Allemagne.