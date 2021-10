Des graffitis antisémites découverts à Auschwitz

Des graffitis antisémites peints à la bombe ont été découverts sur neuf baraques en bois du camp de concentration nazi d’Auschwitz en Pologne, a annoncé mardi le musée d’Auschwitz-Birkenau.

Ces inscriptions représentent « une attaque révoltante contre le symbole de l’une des plus grandes tragédies de l’histoire de l’humanité », a souligné le musée. Les graffitis comprennent « deux références à l’Ancien Testament souvent utilisées par les antisémites, et des slogans négationnistes » écrits en anglais et en allemand, a ajouté le musée.