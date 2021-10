Bozar: Sophie Lauwers proposée comme directrice générale

Le conseil d’administration de Bozar a proposé mardi à la Vice-Première ministre et ministre des Institutions culturelles fédérales, Sophie Wilmès, que Sophie Lauwers soit désignée directrice générale de Bozar, ont annoncé mardi soir la Vice-Première ministre et le CA de l’institution culturelle, dans un communiqué commun.

« Madame Lauwers pourra ensuite poursuivre, avec l’ensemble du comité de direction, le développement et les missions de Bozar dans un esprit de renouveau et de continuité », ont commenté Mme Wilmès et le CA de Bozar.

Depuis la fin du mandat de Paul Dujardin en tant que directeur général du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, à la fin de l’année 2019, cette fonction est assurée par un comité de direction.

La nomination de Sophie Lauwers résulte d’un processus « extrêmement rigoureux » qui a permis, en moins de quatre mois, de sélectionner la nouvelle directrice parmi 18 candidatures, expose le communiqué. Les dossiers ont été sélectionnés « sur la base de critères très précis » établis par le conseil d’administration. C’est le comité de rémunération, présidé par Isabelle Mazzara, qui a mené la procédure, avec le soutien d’un bureau de recrutement externe. Ce dernier a notamment soumis les candidats retenus pour la sélection finale à une évaluation, poursuit le communiqué commun diffusé mardi soir.

Au nom du CA de Bozar, Isabelle Mazzara, a affirmé que Sophie Lauwers disposait de « toutes les qualités voulues pour mener à bien sa nouvelle mission. Elle dispose en outre d’une excellente connaissance de l’institution Bozar grâce à sa fonction de directrice des expositions depuis 2011, ce qui va lui permettre d’y amener une bonne analyse de la situation actuelle mais également de proposer une vision forte pour l’institution avec ses spécificités, vision qui consiste à mettre l’artistique au centre du débat ».

« Je me réjouis de travailler à l’avenir avec Madame Lauwers, dont les qualités sont reconnues à l’intérieur et à l’extérieur du Palais des Beaux-Arts », a pour sa part commenté Sophie Wilmès.

Pour la Vice-Première ministre, cette nomination « marque aussi un renouvellement de Bozar ». « Un nouveau conseil d’administration, de nouvelles personnalités sont arrivées. Il y a de la diversité dans les profils, un bon équilibre entre les hommes et les femmes au sein de l’institution. Bozar peut désormais se projeter dans l’avenir et aller de l’avant dans la construction d’un projet culturel et artistique de qualité. Bozar continuera son développement pour se renforcer comme atout dans le rayonnement culturel de la Belgique et de sa capitale, Bruxelles », a conclu Sophie Wilmès.