Voici les trois pistes du Standard pour succéder à Mbaye Leye

Mbaye Leye, Patrick Asselman et Éric Deflandre remerciés lundi matin, c’est comme prévu Réginal Goreux, flanqué de Geoffrey Valenne et Kevin Caprasse, respectivement entraîneurs des U21 et des U18, qui a dispensé la séance de travail matinale, d’une durée de deux heures, à un groupe orphelin de ses 14 internationaux et qui a accueilli quelques joueurs du noyau Espoirs, histoire de faire nombre. Parmi ceux-ci, Aleksandar Boljevic, alors que William Balikwisha, malade, et Maxime Lestienne, qui avait un rendez-vous médical à honorer, devraient les rejoindre ce mercredi. Sans que leur réintégration dans le noyau A ne soit définitive.