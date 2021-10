«Le Soir» fête ses 25 ans sur le numérique

Bon anniversaire! En 2021, Le Soir fête ses 25 ans de présence sur le numérique. Avoir un site et une application, c’est une évidence aujourd’hui mais ce ne l’était pas en 1996 quand «Le Soir » se lançait dans l’aventure du web et que l’on découvrait à peine le GSM. Aujourd’hui, les supports numériques sont au cœur de toute notre stratégie éditoriale. Premier média belge à proposer une offre de contenus numériques en 1996, ceux-ci sont aujourd’hui le premier point de contact des lecteurs avec la marque. Nos supports rassemblent tous les jours en moyenne 450.000 visiteurs uniques (soit plus que le nombre d’internautes recensés en Belgique à nos débuts…), comptent plus de 55 millions de pages vues chaque mois, enregistrent 5 millions de vidéos vues par mois, et sont suivis par 380.000 fans sur Facebook, 411.000 followers sur Twitter et 57.000 abonnés sur Instagram… La presse est en crise, dit-on depuis 25 ans, mais elle n’a jamais touché autant de gens que maintenant.

A nos yeux, la question essentielle n’est pas tant celle du support – Le Soir est et sera là où ses lecteurs seront, et aujourd’hui ils sont sur le Net, sur une application et sur le papier – que celle de la qualité de l’information. L’info ne va pas s’arrêter, c’est une évidence. A nous d’être capables de la traiter, de l’expliquer, de la décrypter. Et de convaincre nos lecteurs que cette information a un prix. Nous sommes convaincus, à la rédaction du Soir, que notre avenir passe par plus d’exigence, plus de qualité, plus d’accompagnement de nos lecteurs dans leur compréhension du monde et leur démarche citoyenne. Et donc, à côté d’articles en accès libre, destinés à vous fournir de l’info chaude et pertinente, nous proposons une offre réservées aux abonnés – à laquelle plus de 150.000 personnes ont déjà adhéré - , qui doit être ce vecteur de décryptage, d’approfondissement, de profondeur.