Procès en déviance systémique pour l’Eglise catholique

Ce n’est pas le procès des prêtres que fait le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise en France, c’est celui de l’Eglise catholique. L’énoncé des chiffres des victimes d’actes pédophiles commis par un prêtre, un diacre ou un religieux est infamant : 216.000 personnes, ou 330.000 si l’on ajoute les faits commis par les non-prêtres ou religieux liés à l’Eglise. Mais la partie la plus noire du rapport « Sauvé » est sa dénonciation d’un « phénomène systémique ». Les membres de la Commission émettent une comparaison destructrice pour une institution protectrice des plus faibles : l’Eglise catholique serait en France, hormis les cercles familiaux et amicaux, le milieu où la prévalence des violences sexuelles est la plus élevée. Et d’ajouter : « L’institution ecclésiale n’a clairement pas su prévenir ces violences, ni simplement les voir, et encore moins les traiter avec la détermination et la justesse requises. »