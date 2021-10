Sophie Lauwers sera la future directrice de Bozar

Depuis son arrivée à Bozar, Sophie Lauwers s’est en effet consacrée corps et âme à l’artistique. Aussi discrète qu’efficace, on ne l’a jamais vue se pousser en avant comme savent si bien le faire certains commissaires d’exposition. Chez Sophie Lauwers, rien de tout cela. Toujours présente mais un peu en retrait, elle dévoile un peu d’elle-même dans son style vestimentaire : toujours classe et original à la fois, sans tapage ni faute de goût mais se démarquant par de petites touches personnelles qui n’appartiennent qu’à elle. Évitant les déclarations fracassantes ou plombantes de certains de ses pairs, elle préfère toujours tourner les projecteurs vers les artistes dont elle montre le travail. Avec un intérêt certain pour l’art contemporain mais aussi et surtout une curiosité insatiable pour les univers les plus variés.

Etudes de sinologie

Issue d’un milieu où la culture n’était pas vraiment au centre des débats, elle a trouvé sa voie au fil des expériences et des rencontres. Car derrière son sourire et son apparence plutôt frêle, elle mène très tôt sa barque selon ses envies. C’est ainsi qu’elle se lance… durant un an, dans des études de sinologie avant de bifurquer vers l’Histoire.