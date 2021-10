Une maison sur dix en Belgique est construite en ossature bois

Hout Info Bois a dressé le bilan de la construction bois en Wallonie dans son enquête bisannuelle (2019-2020). Et comme il s’agit de la cinquième, l’organisme a désormais un recul de dix ans pour analyser l’évolution.

Le nombre d’entreprises n’a jamais été aussi important : 149. Les trois quarts se situent en Wallonie, mais il faut signaler qu’il s’agit dans la majorité des cas de TPME (très petites et moyennes entreprises) puisque seulement 15 % d’entre elles construisent plus de 50 maisons en bois par an. Pour subsister, chaque entreprise doit construire au moins une maison par mois, ce qui est loin d’être le cas pour la majorité d’entre elles.