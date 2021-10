Prix de l’énergie: certaines factures pourraient faire un bond d’au moins 700 euros, selon la Creg

La Commission de régulation de l’électricité et du gaz, la Creg, a sorti sa calculette ce mercredi pour déterminer l’impact des hausses de prix actuelles sur la facture des ménages. Sans surprise, celle-ci s’alourdit pour ceux qui ont un contrat variable (un peu plus de 30 % des contrats). Exemple pris : un ménage ayant un contrat variable et une consommation correspondant à la moyenne des ménages belges (3.500 kWh/an en électricité et 23.260 kWh/an en gaz). La comparaison est effectuée par rapport à 2019, année considérée comme « normale ». Verdict ? Sur la base des tarifs de septembre, pour un contrat qui court d’avril 2021 à mars 2022, le ménage devra débourser 115,82 euros de plus par an pour l’électricité et 597,92 euros en plus pour le gaz. Total : 713,74 euros en plus sur la facture globale. La hausse est donc (très) significative.