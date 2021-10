Un appartement neuf de 3 chambres à 240.000 euros dans le Hainaut

Baptisé Les Moulins d’Hautrage, ce projet neuf propose 24 appartements de 1 à 3 chambres répartis dans deux petits bâtiments. L’ensemble est situé à deux pas des facilités d’Hautrage et à quelques minutes en voiture de l’autoroute et du centre de Saint-Ghislain. Les habitations du projet répondent évidemment aux dernières normes environnementales et il est encore possible de personnaliser l’aménagement intérieur. Tous les appartements disposent par ailleurs d’un espace extérieur privatif. Focus sur un logement de 3 chambres situé au deuxième étage.

