Mission accomplie pour Kirsten Flipkens: la Belge accède au tableau final à Indian Wells

Kirsten Flipkens a réussi à accéder au tableau final d’Indian Wells, tournoi WTA 1000 sur surface dure doté de 8.761.725 dollars. Mardi, au deuxième et dernier tour qualificatif, Flipkens, 132e joueuse mondiale et tête de série N.12 des qualifications, s’est imposée en trois sets (2-6 ; 6-2 ; 6-3) face à la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 163) à l’issue de 2 heures et 10 minutes de jeu.

Deux Belges étaient déjà assurées d’une place dans le tableau final. Elise Mertens (WTA 18) est la quatorzième tête de série en Californie. Elle est libre au premier tour et joue son premier match contre une qualifiée. Bénéficiaire d’une invitation, Kim Clijsters (WTA 1476) affrontera la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53) au premier tour.