Les cafetiers obtiennent raison face au fisc quant au nombre de bières par fût

La différence est tout sauf anecdotique pour les milliers de petits cafetiers belges ayant opté pour le système forfaitaire. Selon les calculs, il en va de 13.000 à 17.000 euros à débourser en plus par café et par an. Pour un peu plus de 4.000 établissements touchés, on parle d’environ 76 millions d’euros en plus ou en moins par an, pour près de 12.000, on arriverait à 204 millions.