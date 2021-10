«Les intranquilles», «Tralala»… Les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Si on aime tant cette famille, c’est parce qu’elle nous émeut et nous parle. Parce que Joachim Lafosse réussit à transcender son histoire intime qu’il porte en lui depuis trente ans en quelque chose d’universel, laissant de côté la démonstration, le désir de plaire et les digressions. Hâte de voir le suivant, et le suivant.

Tralala (Arnaud et Jean-Marie Larrieu)

Cette farce, qui peut paraître parfois désopilante mais qui repose sur un casting épatant, propose un joyeux imbroglio familial et foutoir sentimental où, derrière les mensonges, il y a des regrets mais aussi beaucoup de tendresse. Avec ce film français joliment atypique, on fait le plein de poésie, de fantaisie, on se démasque et on revient à la vie.