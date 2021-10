Roberto Martinez répond aux rumeurs qui l’envoient à Barcelone

Nos confrères d’AS en Espagne sont parvenus à obtenir une interview de Roberto Martinez. Le Catalan évoque tous les sujets du moment, comme notamment les rumeurs qui l’envoient à Barcelone.

« Les rumeurs ? Ça fait partie de la vie d’un coach. Quand l’équipe gagne, on entend parler d’autres projets. Et quand l’équipe perd, on est sur le point d’être licencié. On s’y habitue à force… Pour le Barça, je n’y ai pas pensé. Voilà maintenant un an et demi que j’ai la Nations League en tête ».