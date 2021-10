Rénovation du site de l’abbaye de Forest: le permis d’urbanisme a été délivré

Le projet communal modifié épargne 70 % des arbres prévus pour l’abattage et augmente encore son attention vis-à-vis des découvertes archéologiques.

Le projet ABY visant la rénovation du site de l’abbaye de Forest vient d’obtenir son permis d’urbanisme. Le projet communal modifié épargne 70 % des arbres prévus pour l’abattage (de 169 à 62) et augmente encore son attention vis-à-vis des découvertes archéologiques. Soutenu par la Région, le fédéral et l’Europe, ce projet va pouvoir désormais se concrétiser dans les mois à venir. Le projet ABY a reçu un soutien financier de plus de 7,3 millions d’euros du programme Feder de la Région bruxelloise.