Coronavirus - Une entreprise belge sur trois maintient le port du masque au travail (Liantis)

"La crainte de voir le personnel tomber malade et le spectre d'une quatrième vague expliquent la grande prudence des entrepreneurs", résume Liantis.

Tant décrié au début, le masque n'est pas près de disparaître. Plus d'un entrepreneur sur trois confirme son maintien au travail, même s'il n'est plus obligatoire. Cependant 19 % en limiteront l'usage aux déplacements intensifs et aux réunions. A contrario, 16 % des répondants veulent qu'il soit porté en permanence au travail.