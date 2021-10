Les Red Lions étrangement oubliés aux FIH Hockey Stars Awards

Pas question ici de chauvinisme ou de fierté mal placée. Mais les résultats questionnent ou interpellent. La Belgique, par exemple, a remporté, cet été, le titre olympique avec des prestations tout simplement exceptionnelles de son gardien, Vincent Vanasch, triple lauréat de 2017 à 2019 ou d’Alexander Hendrickx, meilleur buteur du tournoi olympique avec 14 réalisations. Alors qu’Arthur Van Doren (vainqueur en 2017 et en 2018) a proposé des prestations étincelantes depuis 1 an et que Shane McLeod, déjà plébiscité en 2017, a démontré sa gestion exceptionnelle d’un groupe qui n’a perdu qu’une seule fois à l’issue des 60 minutes (et une fois aux Shoot-outs), la saison dernière, les Red Lions sont donc les grands oubliés de cette élection alors qu’ils ont été sacrés champions olympiques, qu’ils ont remporté la Pro League (en version light vu la pandémie mondiale) et qu’ils occupent toujours la première place dans la hiérarchie mondiale.

L’annonce des lauréats des FIH Hockey Awards, qui récompensent, de manière individuelle, les meilleurs joueurs et joueuses de la saison écoulée, a réellement fait l’effet d’une bombe sur la planète hockey. Personne ne comprend les résultats et la razzia indienne puisque les 8 catégories ont été remportées par la nation asiatique. Une vaste mascarade pour certains. Un nouveau camouflet pour la crédibilité de la Fédération internationale (FIH). Mais surtout une nouvelle preuve de la mainmise et de la pression des lobbys indiens sur son président, le Dr Narinder Batra, extrêmement décrié depuis sa 1e élection en novembre 2016 et sur l’ensemble de la Fédération.

Une annonce qui n’a pas étonné Vincent Vanasch, le gardien des Lion et du Rot-Weiss Cologne. « J’avais déjà annoncé que ce serait extrêmement difficile de gagner. Je m’étais donc, en quelque sorte, préparé à cette annonce. Je ne suis donc pas déçu puisque je m’y étais préparé. Mais la plus belle des médailles, je l’ai déjà à la maison ; C’est l’or olympique. Nous avons démontré, cet été, que nous étions la meilleure équipe du monde. Nous méritions de gagner et chacun de nous a prouvé son niveau à la planète entière. C’est dommage pour nous mais ce n’est pas très grave. Les autres nations envient notre niveau actuel et ce que nous avons accompli. Et c’est certainement là la plus belle des récompenses. »

Néanmoins, le système de votes pose question avec les suffrages divisés de la sorte : 50 % pour les Fédérations nationales (coach et capitaine dames et messieurs), 25 % pour les journalistes et 25 % pour les fans (qui ont été plus de 300.000 à voter, un record). Mais ce qui a peut-être fait pencher la balance c’est la faible participation au vote des associations européennes (45 %) contrairement aux Fédés asiatiques (88 %). De quoi fausser le résultat. « Déjà en 2019, je n’avais pas compris qu’Arthur Van Doren ne soit pas récompensé alors qu’il avait survolé la saison de la tête et des épaules », poursuit le Bruxellois, dubitatif. « Je ne veux rien remettre en cause mais cela pose quand même quelques questions par rapport à cette élection ou au système de vote mis en place. Je trouve cela dommageable pour l’image du hockey en général. »