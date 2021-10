Le Jouet de l’année est un jeu éducatif inventé par… un écolier de 8 ans

Le jeu développé par Maxim facilite la compréhension des mathématiques et est utilisé quotidiennement par un millier d’écoles et de logopèdes.

Il n’y a pas d’âge pour innover. La preuve avec Maxim. En 2019, cet écolier de Louvain, alors âgé de 8 ans, invente un jeu pour rendre l’apprentissage des tables de multiplication plus amusant – ou moins ennuyant. Il exprime à son entourage familial l’envie de partager son concept pour aider d’autres enfants. Sa tante Shiva, graphiste, donne une forme au jeu, lequel est ensuite produit sous forme de prototype pour voir si les écoliers et les profs accrochent à la mécanique ludique. C’est le cas.

La crise du covid retarde le développement du projet à plus large échelle. Mais en juillet 2020, la famille de Maxim édite le jeu à 1.000 exemplaires et son papa, Nicolas, organise la distribution en Flandre, notamment via les magasins Dreamland et Fun. Grâce à sa qualité et à sa simplicité, ainsi qu’à sa médiatisation, Maximaal – c’est le nom de l’invention de Maxim – fait carton plein au nord. Décliné en français et aux divisions en février dernier, puis associé à la Fondation contre le cancer (50 centimes versés par unité vendue), le jeu poursuit son joli succès.