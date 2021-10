Thierry Henry futur sélectionneur des Diables rouges? «Il peut avoir une fenêtre de tir après Roberto Martinez»

Depuis l’Euro 2020, Thierry Henry est revenu dans le giron de l’équipe nationale belge. Adjoint de Roberto Martinez, le Français connaît parfaitement le groupe des Diables rouges et s’y sent même très bien. Si le principal intéressé est également consultant pour Amazon Prime, il espère sans doute un jour retrouver un poste comme entraîneur principal.

« Il peut fédérer »

Une déclaration forte qui n’a pas échappé à « L’Équipe du Soir » qui a d’ailleurs lancé un débat sur l’avenir de Thierry Henry. Pour Nabil Djellit, consultant et journaliste pour France Football, il y a une possibilité avec l’équipe nationale belge. « S’il s’intéresse aux très grands clubs et aux joueurs de très haut niveau, ça va être compliqué. Car, depuis son expérience ratée à Monaco, il n’y a pas grand monde qui se bouscule au portillon. Arsenal pourrait, mais ce n’est plus un grand club. Je pense que, sur des courtes périodes, il est capable de fédérer et je ne suis pas sûr qu’il ait une patience incroyable avec les jeunes joueurs. En Belgique, il est bien vu. Donc, après Martinez, il peut y avoir une fenêtre de tir pour lui. »