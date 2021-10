Coronavirus: une entreprise belge sur trois maintient le port du masque au travail

Tant décrié au début, le masque n’est pas près de disparaître. Plus d’un entrepreneur sur trois confirme son maintien au travail, même s’il n’est plus obligatoire.

Bien que le masque ne soit plus officiellement obligatoire au travail depuis le 1er octobre, 35 % des entreprises belges en maintiendront l’usage. Telle est la conclusion d’un sondage mené par le prestataire de services RH Liantis auprès de 1.504 entrepreneurs belges. De nombreux lieux de travail feront également l’objet d’une désinfection et d’une aération supplémentaires et le respect de la distance y sera appliqué.