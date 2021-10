Eddy Merckx confiant avant le Tour de Lombardie: «Ça pourrait bien être le jour de Remco Evenepoel»

« Le temps de récupération est maintenant trop court pour les coureurs qui ont fait Roubaix. Qui sont mes favoris pour le Tour de Lombardie ? Pogacar est mon premier choix. Je garde toujours un œil sur Nibali, même s’il a 36 ans. Et je pense que Remco Evenepoel voudra aussi frapper un grand coup. Samedi pourrait bien être son jour », indiquait le quintuple lauréat du Tour de France.

Puis de revenir sur la polémique née après les Mondiaux de Louvain. « Van Aert était très déçu après Louvain. Cela a été un facteur dans Paris-Roubaix. Personne n’est Superman. Comment les Belges ont-ils été battus dans cette course ? Ils ont utilisé une mauvaise tactique. Evenepoel a attaqué de loin sans raison, l’équipe s’est effondrée et au moment décisif, il n’y avait plus personne. » Voilà qui a le mérite d’être clair…