Retrouvailles entre la Belgique et la France ce jeudi: Thibaut Courtois, l’homme du «seum», veut se racheter sur le terrain

À l’image de Courtois, d’autres joueurs belges ont exprimé leur déception, comme Eden Hazard expliquant que la France avait « eu la chance de mettre un but sur phase arrêtée ». Mais avec les réseaux sociaux en caisse de résonance, c’est bien le portier belge qui est devenu ce soir-là l’incarnation du « seum » (la rancœur, l’amertume en argot) des Belges. À son grand regret.

Sa réaction à chaud ce soir-là était empreinte d’une amertume et d’un dépit partagés par les supporteurs belges mais depuis régulièrement moqués par les Français : « Je ne dirais pas que l’équipe en face était meilleure que nous, l’équipe en face à bien défendu à onze à 35 mètres du but », « ils ont fait ça tout le tournoi », « chacun joue avec (ses) forces, notre force c’est le foot, leur force c’est défendre et la contre-attaque avec Mbappé qui est très rapide ».