La déclaration étonnante de Kevin De Bruyne: «Je n’étais pas tellement déçu après l’élimination des Diables rouges face à l’Italie à l’Euro»

La Belgique n’est pas parvenue à se qualifier pour le dernier carré de l’Euro 2020 de football, le 2 juillet dernier. À Munich, les Diables rouges se sont inclinés 1-2 contre l’Italie. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour pouvoir jouer du mieux possible, mais nous ne pouvions pas faire plus que cela à ce moment-là », a déclaré Kevin De Bruyne lors d’un entretien exclusif accordé à nos confrères de HLN. « La Coupe du monde en Russie était, à mon avis, le meilleur moment pour gagner quelque chose avec l’équipe nationale. Lors des derniers Championnats d’Europe, nous n’étions tout simplement pas dans la meilleure forme de notre carrière. Et cela concernait plusieurs joueurs clés. En ce sens, je n’étais pas si déçu que ça ».

Un discours qui peut tout de même paraître étonnant pour un joueur évoluant au sein d’une équipe nationale qui n’a encore jamais gagné un trophée… « Pour ma part, je suis arrivé en sélection souffrant d’une fracture du nez et de l’orbite de l’œil gauche après la finale de la Ligue des champions. Et après trois matches, j’ai contracté une blessure encore plus lourde à la cheville contre le Portugal. Face à l’Italie, j’ai joué sous infiltrations (NDLR deux). Si j’avais su à l’avance à quoi ressemblerait ma cheville par la suite, je n’aurais pas joué ».