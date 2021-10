La Ligue des familles plaide pour l’instauration d’un congé pour soigner un enfant malade

Alors que le gouvernement envisage la fin de l’obligation de présenter un certificat médical pour les absences de courtes durées (de un à trois jours), la Ligue des familles propose de commencer par instaurer un congé rémunéré pour les parents dont l’enfant serait tombé malade, plaidait-elle mercredi dans un communiqué.

À l’heure actuelle, les parents dans l’incapacité de faire garder leur enfant malade par un proche se trouvent dès lors obligés de prendre un congé pour raison impérieuse. Ce dernier est limité à 10 jours par an, non rémunéré et doit être justifié auprès de l’employeur. Si ce dernier propose parfois un congé rémunéré, cette option reste plutôt rare. Selon le dernier Baromètre des parents de la Ligue des familles, seuls 27 % des parents peuvent en bénéficier.