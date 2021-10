Trois évènements en un à Mons pour relancer le secteur touristique wallon

Ces trois prochains jours à Mons, ce sont donc 75 opérateurs wallons et 250 professionnels du tourisme en provenance des principaux marchés cibles qui seront amenés à se rencontrer pour la première fois après 18 mois sans contacts professionnels lors de foires et autres salons.

L'évènement en regroupera en réalité trois ("Wallonia Trade Day", "Meet in Wallonia Day" et le workshop professionnel de l'ASBL Attractions & Tourisme) qui étaient auparavant organisés séparément et ont été annulés en 2020 en raison de la crise sanitaire.

"Il s'agit aussi d'une belle opportunité pour les professionnels belges du tourisme, agents de voyages, tour-opérateurs ou transporteurs qui le souhaitent d'assister à l'une ou l'autre de ces trois journées. Les exposants, interlocuteurs wallons, pourraient fournir un certain nombre d'éléments et conditions qui permettraient d'envisager la mise en marché de l'un ou l'autre produit ou package dans l'offre des agences de voyages ou TO belges", souligne Wallonie Belgique Tourisme pour qui il s'agit d'une "belle opportunité d'élargir l'offre dans leurs catalogues de destinations et mini-trips au moment où la population augmente ses demandes de séjours et courts séjours en Belgique".