Covid Safe Ticket: les bourgmestres bruxellois demandent des règles claires en matière de contrôle

Sous réserve du feu vert du parlement, le recours élargi au CST dans la capitale concerne l’horeca, les dancings et discothèques, les clubs de sport et de fitness (hors cadre scolaire), les foires commerciales et congrès, les structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif ainsi que les établissements pour personnes vulnérables. Il devrait entrer en vigueur à partir du 15 octobre.

