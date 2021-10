La Jupiler Pro League retransmise en direct sur la plateforme de L’Equipe

Voilà une nouvelle qui ne va pas changer la vie des fans belge de foot puisqu’ils sont abonnés pour la plupart à Eleven, au moins via leur opérateur, et n’ont pas accès à L’Equipe TV, hormis les possesseurs d’une box IPTV, ce qui, rappelons-le, est illégal. Toujours est-il que le groupe français L’Equipe annonce avoir acquis des droits de diffusion de la Jupiler Pro League, pour sa plateforme et sa chaîne TV, et a même déjà retransmis Anderlecht-FC Bruges en direct dimanche dernier ! Un match toujours disponible en podcast pour ses abonnés.

Selon nos infos, L’Equipe va retransmettre sur sa plateforme au moins un match du championnat de Belgique par week-end, parfois plus, ainsi que des rencontres de Coupe de Belgique. Bref, alors que les deux pays attendent avec impatience le choc de ce jeudi soir en Ligue des nations, nos voisins français font… montre de plus en plus d’intérêt envers notre compétition domestique !