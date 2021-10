Carte blanche: venir à bout du cocorico de l’identité par le rire

La crise d’identité est la maladie de l’individu contemporain, constamment appelé à se re-définir. Au Connais-toi toi-même promu depuis les Grecs comme l’exercice philosophique par excellence, notre époque a substitué le Deviens toi-même du développement personnel. Le connais-toi toi-même me disait que j’étais qui j’étais et exigeait de moi un regard lucide sur mes vices et mes vertus. Sa pratique relevait de l’introspection et de l’éthique. Le deviens toi-même se veut pragmatique. C’est un travail. Qui nécessite une formation, un coach, une évaluation. Il enjoint au moi de savoir ce qu’il aime, de faire des choix, de définir des objectifs, de sortir de sa zone de confort en surmontant ses peurs et de développer son estime de soi pour aller vers son accomplissement. Cette injonction plonge la plupart d’entre nous dans des abîmes de perplexité. Qui donc suis-je censé devenir ? Si c’est moi qu’il faut devenir pourquoi devrais-je devenir ce que je suis déjà ? Qui devient qui ?