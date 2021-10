Sporting de Charleroi: du travail en comité restreint en cette trêve internationale

Privé de nombreux joueurs partis en sélection nationale, Edward Still dispose d’un nettement plus petit groupe en cette trêve internationale pour commencer la préparation du match contre Genk du 17 octobre prochain.

De leur côté, Chris Bedia et Mamadou Fall ont écourté la séance, un peu plus longtemps dans le cas du premier cité, qui a ressenti une gêne. Pas d’inquiétude toutefois au niveau du staff où on estimait que le fait de s’entraîner sur le synthétique ajoutait encore à la fatigue physique.

Jules Van Cleemput a, quant à lui, travaillé individuellement, comme c’est souvent le cas de certains joueurs pour gérer la charge de travail imposée par l’entraîneur sambrien.