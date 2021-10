Un désinfectant innovant pour les espaces publics appliqué au complexe sportif de Blocry

Le produit a été mis au point aux États-Unis par des chercheurs des unités de lutte contre les infections nosocomiales, désireux de renforcer les systèmes de désinfection dans le secteur hospitalier. Appliqué sur une surface préalablement nettoyée, le MicrobeCare 70-2 désinfecte mais crée également une sorte de revêtement chimique faisant partie de cette surface, et qui détruit les microbes et bactéries.

L'entraîneur d'athlétisme a expliqué être en outre en discussion avec un aéroport, des hôpitaux et d'autres infrastructures sportives pour appliquer cette solution déjà sur le marché aux États-Unis et utilisée dans plusieurs pays européens.

"Dès qu'il est appliqué sur une surface, il crée chimiquement une liaison moléculaire avec elle et en devient partie intégrante et permanente. Au cours de ce processus, un fin film composé de milliards de pointes microscopiques chargées positivement se forme à la surface, attirant les microbes chargés négativement. Les micro-organismes s'empalent sur les pointes et sont immédiatement détruits. En fait, ils sont électrocutés. Les parois cellulaires et les membranes sont détruites", affirme Erwann Le Bars, le CEO de Microbeclean, importateur européen du produit.

Cette protection peut durer jusqu'à 12 mois, ce qui offre des solutions pour la désinfection des salles et équipements sportifs, des transports en commun ou encore des lieux publics comme les gares et les aéroports.