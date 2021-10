Daniel Craig: «Bien sûr qu’une femme pourrait interpréter James Bond!»

Lorsque Daniel Craig a succédé à Pierce Brosnan dans le rôle de 007 en 2005, les tabloïds se sont moqués de lui, le surnommant, avant même le début du tournage, « James Blond » ou « James Bland » (fade). Un an plus tard, son premier James Bond, intitulé Casino Royale, générait la somme record de 600 millions de dollars (520 millions d’euros).

Lorsqu’il se présente pour notre entretien, Daniel Craig semble on ne peut plus détendu : « Hello there, how are you ? » Pour les besoins de cet entretien vidéo, celui qui a incarné le légendaire agent secret dans cinq films ces quinze dernières années se trouve devant un écran géant montrant une maison sur la plage. Ce paysage évoque la Jamaïque, deuxième patrie de Ian Fleming, le créateur de Bond, qui a écrit dans sa propriété des Caraïbes les quatorze romans mettant en scène l’espion britannique fictif.