Un fort parfum d’huile de palme dans notre diesel

Les quantités d’huile de palme incorporées dans le diesel en Belgique ont été multipliées par 13 en 2020. Les biocarburants ne cessent de progresser. Et certains d’entre eux posent un problème environnemental et social.

Les ventes de diesel ont fortement diminué en 2020, mais l’utilisation de bio et agrocarburants continue d’augmenter. Et ce sont deux des carburants dits « verts », les plus problématiques – l’huile de palme et l’huile de soja –, qui en sont à la base, avec les graisses animales. C’est ce qu’on peut conclure des derniers chiffres officiels sur la consommation de carburants en Belgique.