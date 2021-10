Des actions symboliques chez AG Insurance

D'après les syndicats, la direction se serait montrée irrespectueuse vis-à-vis du personnel en refusant de négocier une convention collective de travail pour le télétravail. Elle aurait également voulu faire signer aux employés un avenant individuel au contrat de travail, sous la menace. "Si vous ne signez pas avant le 8 octobre, vous ne serez pas autorisé à télétravailler un seul jour après cette date", tel est le message intégré par les travailleurs.

Le point de rupture le plus important, selon Chris Wauman, représentant BBTK/SETCa, porte sur la suppression de l'enregistrement du temps de travail en cas de télétravail. "Auparavant, lorsque nous nous rendions au bureau, la plupart des employés disposaient d'un badge pour pointer à l'entrée et à la sortie. Quand les employés effectuaient des heures supplémentaires, ils accumulaient des récups. Mais cela ne devrait plus être le cas avec le nouveau système de télétravail. Cependant, les chiffres montrent que les gens effectuent plus d'heures à la maison qu'ils ne le devraient."