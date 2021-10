Georges Grün, un bref retour à l’antenne pour RTL Sport

Plus de quatre mois après avoir quitté son rôle de consultant pour RTL Sport, Georges Grün s’apprête à renfiler ce costume, le temps du Final Four de la Nations League. L’ancien Diable rouge se dit très heureux de pouvoir vivre cet événement au plus près des vedettes de notre équipe nationale.

Georges Grün, vous allez faire votre retour à l’antenne à l’occasion de ce Final Four de la Nations League alors que vous aviez annoncé au mois de mai dernier votre retraite. Le football et RTL vous manquaient-ils déjà?

En fait, c’était prévu dans mon contrat. Puis, étant donné que ce Final Four était reporté à cause du Covid-19 et que je savais que je revenais en Belgique au mois de septembre, j’en avais déjà parlé avec RTL au mois de mai quand j’ai décidé d’arrêter. Je leur ai dit que si la chaîne avait besoin de moi, ce serait avec plaisir que je serais là. Directement, ils m’ont dit que c’était une superbe idée et ça s’est bloqué rapidement dans l’agenda. Personnellement, je trouve cela vraiment chouette de pouvoir faire un ’extra’ de ce genre.