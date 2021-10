Philippe Albert préface France-Belgique: «L’essentiel sera de restreindre les moments où ça va prendre feu de partout…»

L’OPTION TACTIQUE

« Faire redescendre les flancs pour contrer la vitesse de Mbappé »

Inutile d’en rajouter aux nuits que je suppose déjà agitées de la défense belge, le triangle Mbappé-Benzema-Griezmann va faire mal. L’essentiel sera de restreindre au minimum les moments où ça va prendre feu de partout. Les deux premiers facteurs à prendre en considération sont la vitesse de Mbappé et le jeu dans les petits espaces de Benzema. Je n’oserais évidemment pas dire que l’impact de Griezmann est secondaire mais à un moment donné, on ne peut pas se focaliser sur tout et être partout. Les arrières belges ne vont évidemment pas lui laisser le champ libre mais les deux priorités absolues me semblent être ailleurs.