Benjamin Deceuninck revient sur le clash dans «La Tribune»: «Marc Delire et Stephan Streker se sont expliqués entre personnes intelligentes»

Le clash de lundi entre Marc Delire et Stephan Streker sur le plateau de La Tribune a beaucoup fait réagir. La discussion s’est-elle poursuivie une fois les caméras éteintes ? Cet épisode assez animé laissera-t-il des traces ? Benjamin Deceuninck évoque le sujet, et quelques autres…

Benjamin, comment s’est terminée cette soirée ?

Très bien ! Après l’émission, on s’est directement parlé à trois, autour d’un verre. Marc et Stephan se sont expliqués entre personnes intelligentes et le soufflé est retombé, comme toujours. Ils ont tous deux reconnu être allés un peu trop loin. Mais il n’y a rien de grave, plutôt un problème de compréhension.

Quand même, ça avait été chaud, Stephan Streker tiquant sur le terme « la défense a niqué le match », et Marc Delire encaissant mal les qualificatifs « absurde et ridicule » utilisés par son voisin suite à sa proposition de suspendre à vie les fans envahissant le terrain.