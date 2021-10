Kris Luyckx, l’avocat de Dejan Veljkovic: «L’Union belge doit avoir le courage d’aller au bout des choses» Kris Luyckx, avocat de Dejan Veljkovic, espère qu’un lien sera établi entre fraude fiscale et falsification de la compétition, ce qui pourrait entraîner la rétrogradation de clubs. Mais le combat s’annonce âpre.

PhotoNews

Par Eric Clovio Publié le 6/10/2021 à 17:59 Temps de lecture: 4 min

Plus de 31 millions d’euros de faux contrats, qui impliqueraient au moins une douzaine de clubs pros, quelque 19 millions versés à des joueurs, agents et autres intermédiaires, une cinquantaine de transferts dans le viseur… Les chiffres extraits des aveux de l’agent Dejan Veljkovic, premier justiciable belge ayant obtenu le statut de « repenti », donnent le tournis, comme lorsqu’on respire trop longtemps un air vicié et nauséabond. Avant la fin de l’année 2021, l’agent serbe, qui a vu son mémorandum validé il y a quelques jours, sera confronté à sa condamnation (5 ans de prison avec sursis et 80.000 euros d’amende, outre la confiscation des 4 millions de commissions indûment perçues). Le boulot du parquet fédéral sera bouclé, place ensuite à la Cour d’appel pour les suites de ce « Footbelgate » décidément repoussant, qui éloigne un peu plus l’amateur de foot lambda d’un microcosme professionnel aux usages délétères.

L’exemple du Calcio Avocat de Veljkovic, grand amateur de foot « aujourd’hui dégoûté », Kris Luyckx espère que l’Union belge « aura assez de courage pour aller au bout des choses », pour nettoyer les écuries d’Augias de fond en comble. Vœu pieux ? Selon Veljkovic, la plupart des clubs qui comptent dans le foot belge sont impliqués dans le dossier (FC Bruges, Anderlecht, Standard, Genk, La Gantoise, Malines, Ostende… on en passe mais l’Antwerp ne semble visiblement pas concerné, ce qui peut potentiellement donner du souffle à une éventuelle action ultérieure si le Great Old se sent floué) mais, comme l’a encore montré le reportage de Thierry Luthers et Patrick Remacle la semaine dernière sur la RTBF, tout le monde se tient par la barbichette, dans un monde régi par l’omerta. Des faits de fraude fiscale et de blanchiment d’argent peuvent-ils conduire à la dégradation sportive des clubs condamnés ? « Au cœur de compétitions plus puissantes que la nôtre, en Italie par exemple, les dirigeants sont allés au bout de la logique coercitive, la Juventus ou la Lazio ont ainsi été sanctionnées dans le cadre de ce qu’on a appelé autrefois le Calciopoli », rappelle Me Luyckx, qui espère -sans toutefois nourrir trop d’illusions- que la Belgique aura « le même courage, le même culot. Si les clubs belges impliqués dans ce système d’argent sale restent impunis, ce sera un échec cuisant… »

Compétition falsifiée ? En outre, pour qu’une procédure de dégradation sportive ait la possibilité d’aboutir, il faudrait a priori un lien direct entre fraude fiscale et falsification de la compétition. Ce qui paraît difficile à établir, même si l’Union belge a (depuis le possible « match fixing » qui impliquait le FC Malines et Waasland-Beveren) renforcé son arsenal et comblé les vides du règlement fédéral dans lequel les dirigeants du KaVé s’étaient alors engouffrés. Détaxer de prétendues missions de scouting afin de dégager des sommes ensuite transformées en commissions au noir : cette pratique, au cœur du « Footbelgate », ne conduit-elle pas à une falsification de la compétition ? Lorsqu’un cercle débourse des centaines de milliers d’euros voire plusieurs millions de moins qu’un autre pour s’approprier un joueur, n’acquiert-il pas un avantage financier qui, de facto, biaise le rapport de forces entre clubs et influence le championnat ? Poser la question est y répondre. Sans omettre le recours au mensonge, froid et éhonté, dont certains auraient abusé face aux instances légales et sportives, décrochant des licences professionnelles sur des bases falsifiées.