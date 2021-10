Les sociologues: «L’enfant n’est plus cet être envers lequel il s’agirait de transmettre des connaissances seules»

Derrière l’initiative de la commune d’Auderghem y a-t-il davantage qu’un projet « isolé » ? Y a-t-il un écho à une tendance plus générale qui revient à donner aux enfants un « statut » de plus en plus tôt, à les impliquer dans la vie publique de plus en plus précocement ? Avec à la clé un regard sur ceux-ci de plus en plus éloigné de celui qui a pu dominer pendant des siècles, à savoir un être « incomplet » à garder éloigné de l’autonomie et des responsabilités ?