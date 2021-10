Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de justesse au-dessus des 4.100 points

Aperam (44,18) et Solvay (102,20) emmenaient par contre les baisses en chutant de 3,20 et 3,54 pc en compagnie de Umicore (47,75), négative de 2,43 pc. UCB (98,10) reculait de 0,89 pc, arGEN-X (254,10) et Galapagos (42,79) de 1,82 et 1,55 pc. AB InBev (47,52) valait 1,74 pc de moins que la veille, Ageas (41,35) reperdant 1,82 pc tandis que KBC (80,48) concédait 0,12 pc. Ackermans (145,40) ne perdait plus que 1,49 pc, Aedifica (108,00) et WDP (35,06) ayant viré de 0,19 et 0,34 pc à la hausse. Proximus (17,24) cédait de justesse 0,09 pc alors que Telenet (32,24) s'appréciait de même de 0,06 pc, Orange Belgium (18,80) et Bpost (7,63) perdant par ailleurs 3,29 et 1,93 pc.

Hors BEL 20, des prises de bénéfices faisaient chuter Exmar (4,98) de 4,2 pc, CFE (84,80) et Econocom (3,10) reperdant 3,1 et 3,6 pc. Des pertes de 2,8 pc étaient notées en Bekaert (34,14) et Roularta (15,45), Kinepolis (56,00) et D'Ieteren (128,00) reculant de 1,9 et 1,7 pc, Balta (2,75) et Hamon (0,80) de 3,5 et 4,7 pc, Agfa-Gevaert (3,80) et EVS (18,82) de 2 et 2,6 pc. Tessenderlo (31,80) et Picanol (70,20) étaient négatives de 2 et 2,2 pc tandis que Recticel (14,02) chutait de 3,2 pc. Leasinvest (74,90) se distinguait par un gain de 5,5 pc, AudioValley (3,42) remontant de 3,6 pc et Immobel (73,60) de 2,2 pc. Acacia Pharma (1,72) chutait enfin de 5,1 pc supplémentaires tandis que Oxurion (2,12) et Bone Therapeutics (1,47) perdaient 2,5 et 2,4 pc.