Soins de santé: sortir du réflexe «les bobos parlent aux bobos»

Des objectifs de santé… enfin. En dehors de la tuyauterie institutionnelle qui accompagne ce genre d’exercice, le vote par le comité de l’assurance de l’Inami du budget des soins de santé 2022 a quelque chose d’inédit. Pour la première fois, on promet de dépasser le traditionnel fonctionnement en silo au profit d’une vision calquée sur des « objectifs de santé ». Au passage, à l’heure où la pandémie et le changement climatique creusent des fractures dans la société, il est question de réduire les inégalités d’accès aux soins de santé. On n’en est pas encore à y consacrer des milliards (124 millions sont prévus sur un budget de 32 milliards d’euros), mais « c’est un premier pas important vers une révision en profondeur de nos soins de santé », indique Luc Van Gorp, président du Collège intermutualiste et président de la Mutualité chrétienne. A la même Mutualité chrétienne, la vice-présidente, Elisabeth Degryse, détaille pour Le Soir les ambitions en la matière.