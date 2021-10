Thibaut Courtois revanchard: «Je n’ai pas oublié cette défaite contre la France en 2018»

« Je n’ai pas oublié cette défaite », a écrit le portier N.1 des Diables rouges sur son site officiel. « En 2018, nous étions si proches. L’élimination a causé non seulement de la déception, mais aussi de la frustration. Mais c’est désormais du passé, cela fait presque trois ans et demi. Vous ne pouvez pas comparer le duel de l’époque avec celui de ce jeudi. Nous nous concentrons sur cette demi-finale contre la France : ce serait formidable de battre l’actuel champion du monde. »

Et de prolonger son propos, en étant ambitieux. « J’attends avec impatience ce Final Four de la Ligue des Nations. C’est un trophée et nous voulons brandir cette Coupe dimanche. Mais, d’un autre côté, cela ne ressemble pas à un vrai tournoi, car il tombe en plein milieu de la saison au Real Madrid. Car, même si nous gagnons, nous ne pourrons pas célébrer ce sacre sur la Grand-Place de Bruxelles. Tout le monde devra à nouveau se présenter dans son club dès ce lundi. Si nous l’emportons, ce sera une fête de courte durée sur le terrain et dans les vestiaires. »