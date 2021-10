Anunais back

Le climat, une affaire trop grave pour que les hommes blancs vieux hétéros et qui n’y connaissent rien s’en occupent ? Anuna De Wever a frappé fort, mais elle maintient : les privilégiés qui occupent le pouvoir sont aveugles et ne résoudront pas la crise.

Début 2019, des milliers de jeunes ont envahi chaque semaine les rues de Bruxelles et d’autres villes belges, brossant les cours au nom du climat. Déçus à l’époque par l’absence de position belge dans les forums internationaux et d’objectifs ambitieux pour l’action contre le réchauffement, ils se sont mobilisés d’un coup, à la surprise générale. Avec comme moteur, le sentiment d’avoir été trahis par les promesses non tenues du monde politique. Une figure s’impose alors au nord comme au sud du pays : celle d’une jeune anversoise – qui se présente très vite comme « binaire », ni garçon, ni fille – répondant au nom d’Anuna De Wever – rien à voir avec Bart –. Marquée profondément par l’action et les messages de Greta Thunberg, l’adolescente de 17 ans devient une figure de proue, rejointe très vite par un alter ego francophone, la Namuroise Adelaïde Charlier.